Em busca de um atacante, o Atlético teve o aval do técnico Sampaoli para consultar a situação de um velho conhecido do torcedor brasileiro. O paraibano Hulk, de 34 anos, está livre para assinar pré-contrato e, a partir de 2021, deverá retornar ao país.

Com o contrato com Shangai SIPG, da China, encerrando no fim desta temporada, o atacante desperta o desejo de clubes brasileiros. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, Palmeiras e Galo os primeiros da lista.

Nascido em Campina Grande, Givanildo Vieira de Sousa já declarou sua torcida pelo alviverde paulista e o desejo de um dia defendê-lo. Isso pode ser um dificultador caso o Atlético, de fato, invista nesta ideia de contratá-lo.

A única equipe que Hulk defendeu no Brasil foi o Vitória, da Bahia. Ele deixou o país no final de 2005, rumo ao Japão.

A ver.