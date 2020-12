A partida de volta contra o Palmeiras, pelas semifinais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, no Independência, é a prioridade do América entre Natal e Réveillon. Mas antes do confronto decisivo, quando uma vitória coloca o Coelho na final, há o jogo deste sábado (26), às 18h30, contra o CRB, também em casa, pela 31ª rodada da Série B.

E vencer os alagoanos terá significado especial para o América, que chegará aos 60 pontos, atingindo a dezena que garante o acesso.

Na tarde do dia de Natal, Lisca comandou o último treinamento do América antes da partida contra o CRB, quando o clube pode praticamente decretar seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro

Pelos cálculos do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), são de 84,8% as chances de um time garantir presença na Série A 2021 com 60 pontos.

Ainda faltarão mais sete partidas para o América na Série B, com 21 pontos em disputa. E se ele vencer o CRB, mais seis pontos garantem matematicamente o acesso. Com mais três, as chances disso acontecer são de 99,8%.

Após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, na última quarta-feira, no Allianz Parque, na ida pelas semifinais da Copa do Brasil, o técnico Lisca garantiu que a Série B é a prioridade do clube.

Mas a escalação para o confronto diante do CRB, levará sim em conta a partida decisiva diante do alviverde paulista.

Não só pelo aspecto histórico, pois decidir a Copa do Brasil seria uma das maiores façanhas da história americana.

Mas a presença na decisão nacional representa, no mínimo, mais R$ 22 milhões nos cofres do clube, que é a cota do vice-campeão. O título vale mais R$ 52 milhões e a inédita participação na Copa Libertadores.

O que os 90 minutos contra o Palmeiras representam para o América, vale qualquer risco diante do CRB na noite deste sábado, no Independência.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias (Eduardo Bauermann), Anderson e Sávio; Flavio e Juninho (Geovane); Felipe Augusto, Alê e Marcelo Toscano; Léo Passos. Técnico: Lisca

CRB

Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Xandão e Luiz Paulo; Claudinei, Carlos Jatobá e Diego Torres; Pablo Dyego, Luidy e Lucão. Técnico: Roberto Fernandes

DATA: 26 de dezembro de 2020

HORÁRIO: 18h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo, todos do Mato Grosso do Sul

TRANSMISSÃO: Premiere