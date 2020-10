Autor do gol que selou a vitória por 2 a 1 em cima do Botafogo-SP, o atacante Léo Passos dá a receita para o América buscar sua quarta vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (20), a partir das 16h30, contra o Brasil de Pelotas, no Independência, pela 17ª rodada: “Temos que manter nossa postura e identidade, de pressionar e propor o jogo”.

Terceiro colocado na classificação, com 29 pontos, o Coelho está a um da vice Chapecoense e a três do primeiro colocado, o Cuiabá. Em franca ascensão, o alviverde volta a mirar o topo da tabela.

“A gente vem fazendo bons jogos e conseguindo resultados dentro e fora de casa. Estamos numa crescente. Esperamos continuar no G-4 e buscar a liderança”, destaca o avante, que na partida passada deu fim a um jejum, marcando seu primeiro gol pelo América na Segunda Divisão.

“Estava esperando para fazer o primeiro gol, e aí veio a explosão de alegria. Fazer gol sempre é bom, aumenta confiança. Não saiu um peso, pois não via isso (o tabu) como um peso, mas foi importante”, destacou.

Matemática

O América pode encerrar a 17ª rodada na liderança da Série B do Brasileiro. Mas para isso, não basta apenas vencer. Além de fazer sua parte dentro de campo, tem que contar com uma combinação de resultados.

Na quarta-feira, às 19h, o Coelho torce por uma derrota do Cuiabá, na Arena Pantanal. Neste caso, o alviverde chegaria aos mesmos 32 pontos e às mesmas nove vitórias dos mato-grossenses, e aí o saldo de gols definiria o líder. Atualmente, os mineiros perdem por 9 a 6.

E na quinta, às 21h30, o América fica na expectativa por um revés ou, no máximo, um empate da Chapecoense perante o Vitória, no Barradão.

AMÉRICA X BRASIL DE PELOTAS

Motivo: 17ª rodada da Série B do Brasileiro

Local: Independência

Horário: 16h30

Arbitragem: Charly Wendy Straub Deretti, auxiliado por Éder Alexandre e Eli Alves, todos catarinenses

AMÉRICA

Matheus Cavichiolli; Diego Ferreira, Messias, Anderson e Sávio (João Paulo); Zé Ricado, Geovane e Marcelo Toscano; Ademir, Léo Passos e Felipe Azevedo

Técnico: Lisca

BRASIL DE PELOTAS

Matheus Nogueira; Albuquerque. Leandro Camilo, Herverton e Bruno Santos; Bruno Matias, Pablo, Thales, Luiz Henrique e Danilo Gomes; Jarro Pedroso

Técnico: Hemerson Maria