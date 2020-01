O cartão de visitas foi dado: um gol e duas assistências. A performance de gala de Mailton na goleada por 5 a 0 em cima do Tupynambás, no domingo, encheu os olhos do técnico Rafael Dudamel, que vem avaliando os jogadores do seu plantel. A lateral direita, com pelo menos três opções, é um setor que tem recebido atenção especial, in loco e a distância.

Além de Mailton, a ala conta com Patric, titular na estreia do Atlético no Campeonato Mineiro, na vitória por 1 a 0 em cima do Uberlândia, no Parque do Sabiá, no último dia 21, e Guga. Este ainda não teve oportunidade com Dudamel por um motivo óbvio: está servindo a Seleção Pré-Olímpica. Ou seja, está sendo analisado por suas atuações com a ‘amarelinha’.

Neste Pré-Olímpico, Guga jogou como titular nas duas primeiras rodadas do grupo B, nas vitórias sobre Peru, por 1 a 0, no dia 19, e Uruguai, por 3 a 1, três dias depois. Hoje, o combinado verde-amarelo voltará a campo, diante da Bolívia, e o técnico André Jardine deve manter o time-base que lidera a chave, com seis pontos.

Dudamel, naturalmente, acompanhou as partidas do lateral na Seleção. Isso sem contar que ele próprio assistiu a tapes de jogos do Galo no ano passado, em que Patric e Guga revezaram na posição – nenhum dos dois se tornou titular absoluto.

Resta saber quem terá a chance de encarar o Coimbra nesta quarta-feira, às 21h30, no Independência, pela terceira rodada do Mineiro. Fica a dúvida se o treinador dará sequência a Mailton, após a primeira boa impressão do jovem atleta, ou se manterá o rodízio, voltando a contar com Patric. “Concorrência sadia, que todo clube tem. Todo mundo busca seu espaço”, sintetizou Mailton.

Mescla

Enquanto Patric, de 30 anos, é o mais experiente da posição e tem uma longa trajetória no Atlético – em questão contratual, são dez anos de Galo –, Guga e Mailton possuem 21 anos, cada, e tentam se firmar no futebol. Um desses jovens espera seguir os passos do outro.

Mailton anseia um dia vestir a camisa da Seleção, como Guga. “Seria uma honra chegar à Seleção. Quero jogar pelo Atlético e ter essa oportunidade”, ressaltou o ex-jogador do Operário, durante sua apresentação na Cidade do Galo, no dia 14 deste mês.