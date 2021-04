Os momentos são bem distintos, a qualidade dos grupos também, mas a segunda Era Cuca no Atlético tem uma marca coincidente no seu início em relação a primeira: a contratação de um volante da confiança do treinador. Em 2011, dez dias após sua estreia, começou a trajetória de Pierre, que não estava sendo usado no Palmeiras, com a camisa alvinegra. Uma década depois, o personagem é Tchê Tchê, que não está “encostado” no São Paulo, mas que deve ser cedido ao Galo para que o tricolor do Morumbi possa diminuir sua folha salarial.

A informação do interesse atleticano em Tchê Tchê foi adiantado pela Rádio Itatiaia. Segundo o portal Uol, o clube paulista, que passa por dificuldades financeiras, aceita o empréstimo do jogador por um ano, desde que o Atlético assuma o seu salário, que é de cerca de R$ 500 mil.

Destaque do São Paulo no último Brasileirão, o volante Tchê Tchê pode ser mais um reforço a chegar para o Atlético na temporada 2021 Destaque do São Paulo no último Brasileirão, o volante Tchê Tchê pode ser mais um reforço a chegar para o Atlético na temporada 2021

Revelado pelo Audax, Tchê Tchê, de 28 anos, que teve uma passagem pelo Audax, em 2015, ganhou destaque no ano seguinte quando foi contratado pelo Palmeiras, quando trabalhou pela primeia vez com Cuca e foi campeão brasileiro, integrando inclusive a seleção da Bola de Prata, prêmio mais tradicional da competição.

A segunda experiência de ter Cuca como comandante foi em 2019, no São Paulo, quando ele foi um pedido do treinador. O clube paulista pagou 5 milhões de euros ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, para contar com o volante.

Disputa

O grupo do Atlético tem três volantes, Allan, Jair e Alan Franco. Eles foram os jogadores da posição que mais atuaram na última temporada, com 48, 44 e 38 partidas, respectivamente, isso num universo de 57 jogos.

A marca do equatoriano foi em 44 confrontos, pois ele chegou na parada do futebol por causa da pandemia pelo novo coronavírus, o que faz dele, proporcionalmente, o volante com maior participação em jogos (86%), contra 84% de Allan, e 77% de Jair.

Além dos três jogadores da posição, Nathan foi por várias vezes usado como segundo volante no Atlético, função que o argentino Zaracho e o colombiano Dylan Borrero também já exerceram.

Com a provável chegada de Tchê Tchê à Cidade do Galo, ele será o quarto reforço da temporada 2021, pois o clube já tinha contratado o atacante Hulk, o meia Nacho Fernández e o lateral-esquerdo Dodô.