Montar uma escolinha de futebol em Piquerobi, interior de São Paulo, é um dos objetivos de um jovem atacante que, aos poucos, vai sendo integrado à equipe principal do Atlético. Contratado em setembro, junro ao Ohod, da Arábia Saudita, Bruno Michel começa a ter as primeiras chances entre os "medalhões" e passa a ser observado de perto pelo técnico Vagner Mancini e sua comissão.

Apesar do pouco tempo de clube, o garoto de 20 anos já se sente em casa. Os conselhos dos mais experientes, inclusive, fazem com que aprenda mais sobre o alvinegro e também servem para evolua pessoal e profissionalmente, como ele mesmo conta.

"Meu objetivo quando cheguei no Atlético era fazer história aqui. Conseguir chegar ao time profissional e conquistar muitos títulos com essa camisa. Diversos jogadores me ajudam dando conselhos, como o Ricardo Oliveira, Chará e o Luan", conta Bruno.

"Fico muito feliz de estar treinando com os atletas profissionais. Desde moleque sonhei em poder chegar em um time do tamanho do Galo. É um sonho não só meu, mas como de toda minha família que me ajudou a chegar onde estou", acrescenta.

Em relação ao desejo de montar um centro de formação para crianças, Bruno Michel afirma que o intuito é descobrir novos talentos na cidade-natal, que tem pouco de 5 mil habitantes e tem São Miguel de Arcanjo como padroeiro.

"Tenho certeza que, se saiu um Bruno Michel, podem sair mais jogadores em busca de seu sonho. Tenho muita vontade de ajudar os meninos da minha cidade", finaliza o garoto que cresceu no bairro da Barra Funda.