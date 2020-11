Mais novo reforço do Atlético, sendo mais um a pedido do técnico Jorge Sampaoli, o atacante chileno Eduardo Vargas desembarcará em Belo Horizonte neste sábado (7), conforme antecipou o Hoje em Dia, e assinará por dois anos com o alvinegro.

Nesta temporada, o jogador de 30 anos fez 23 partidas pelo Tigres, do México, e anotou apenas cinco gols. Curiosamente, ele chega ao Galo para ajudar a equipe a voltar a marcar e pode ser a nova referência do setor ofensivo.

Para saber mais sobre o rendimento de Vargas em solo mexicano, a reportagem ouviu o jornalista Matias Giraudi, repórter do Portal Once Diário.

"Eduardo Vargas foi do topo ao chão no Tigres. Chegou em 2017, ganhou um lugar no time na segunda metade do ano e foi o protagonista do Tigres campeão, fazendo até um gol na final. Com o passar dos torneios, seu rendimento foi caindo. Sua parceria com André-Pierre Gignac foram uma boa opção para o técnico Tuca Ferreti, mas o baixo número de gols o levaram a ser mais reserva do que titular", explica Giraudi.

Casamento com Sampaoli

Chegando para ser o 11º reforço do Atlético com Sampaoli, Vargas espera reencontrar o bom futebol com o técnico com o qual teve êxito no passado, numa relação que iniciou em 2011, na La U. No primeiro ano desta parceira, foram 30 gols feitos em 50 jogos disputados.

Quando comandado por Sampaoli na Seleção Chilena, Vargas marcou 23 gols em 37 jogos, disputados num período de quatro temporadas. Juntos, conquistaram a inédita Copa América de 2015.

Ao todo, o novo atacante do Atlético fez 87 vezes sob o comando do técnico argentino, marcando 53 tentos.