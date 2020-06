Antes mesmo da chegada de Keno à Cidade do Galo, prevista para o primeiro dia de julho, o atacante já é assunto no Centro de Treinamentos do Atlético.

Entrevistado nesta sexta-feira (19), o lateral-esquerdo Guilherme Arana foi questionado sobre embates que já teve com o novo reforço do clube, quando ambos atuavam em São Paulo.

Ex-atleta do Corinthians, clube pelo qual ganhou projeção nacional e também fora do país, Arana relembrou os tempos em que ele e Keno eram rivais dentro das quatro linhas.

"Já tivemos diversos duelos em 2017. É um cara muito qualificado e muito rápido. Me lembro de jogarmos contra o Palmeiras, quando eu era do Corinthians ainda. Ele é um cara que tem que ter uma atenção redobrada. Tem velocidade e muita habilidade com a bola nos pés. Será muito bem recebido pelo grupo e aqueles clássicos ficaram no passado", comentou o lateral.

Sobre os mais de cem dias sem partidas oficiais, Arana lamentou, mas também olhou o "copo cheio". Para ele, este tempo de preparação será importante para a equipe entrar bem preparada assim que as competições retornarem no país.

"Acreditamos no trabalho e estamos dando o nosso máximo para nos aperfeiçoar. Com os reforços chegando, o grupo vai ganhando corpo e mais qualidade. O Atlético chegará muito forte e nós jogadores só temos um pensamento: vencer e fazer história com essa camisa", destacou.

“A gente não queria estar passando por isso. Claro que a gente queria estar competindo, porém isso nos ajudou. Vamos nos entrosar mais rápido. Já estamos entendendo bem o trabalho do professor Sampaoli. Já cansei de dizer que é um cara que nos ensina bastante. No dia a dia a gente vem aprendendo muito, não só com ele como com a sua comissão também. Acho que o entrosamento vai vir mais rápido. Ele já está aperfeiçoando a forma que quer que a gente trabalhe, e tenho certeza que o Atlético vem forte na volta dos campeonatos” finalizou Arana.