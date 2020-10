O Atlético informou, na tarde desta quarta-feira (28), que acertou o empréstimo do volante José Welison ao Botafogo, até o dia 31 de maio de 2021.

Em maio, o jogador foi informado pela diretoria alvinegra que ele e mais seis atletas estavam fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli para a sequência da temporada.

Desde então, o volante foi liberado das atividades na Cidade do Galo, enquanto buscava uma alternativa para tentar voltar a atuar com regularidade em outra equipe.

Contratado no meio de 2018, Zé Welison tem contrato com o Atlético até dezembro de 2023.

Com a camisa alvinegra, o "Pai Véi" soma 66 jogos. A última partida do volante pelo Galo foi no dia 1º de março, no empate em 1 a 1 com o Boa Esporte, pela primeira fase do Campeonato Mineiro.

Zé Welison foi o segundo volante cedido pelo Atlético a outro clube da Série A recentemente. Nessa semana, Gustavo Blanco foi emprestado ao Goiás até o final do Campeonato Brasileiro.