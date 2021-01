Algumas situações começam a ser definidas nos bastidores do Cruzeiro. Uma delas é com relação ao volante Filipe Machado. Principal garçom do time na temporada, com sete assistências, o meio-campista está de saída da Toca.

"Machado volta ao Grêmio", sintetizou o empresário do jogador, Neco Cirne, ao Hoje em Dia.

Inicialmente, o volante tinha vínculo com a Raposa até dezembro de 2020, mas o contrato foi estendido até o fim da Série B. Com o fim do empréstimo, ele retorna ao clube gaúcho.

O meio-campista se destacou na equipe estrelada pelas assistências (sete), e a bola parada, sobretudo em cobranças de escanteio. Ao todo, participou de 37 partidas e marcou dois gols pela agremiação.

Por conta de uma lesão na coxa direita, ele está fora do último jogo do time celeste, contra o Paraná, nesta sexta-feira (29), às 21h30, no Durival Britto, em Curitiba. Com isso, a vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR, no Independência, pela 36ª rodada da Série B, acabou sendo sua despedida do Cruzeiro.

Manoel

Também empresário de Manoel, Neco disse que o zagueiro tem contrato com o Cruzeiro até julho de 2021. A tendência é que o defensor permaneça na Toca até o fim do contrato.

Valorizado pelo bom desempenho na Série B, o defensor tem atraído a atenção de clubes do futebol brasileiro, segundo apurou a reportagem. Além do possível assédio de outras equipes, a diretoria da Raposa também terá que entrar em um acordo com o zagueiro em relação aos seus vencimentos, que estão acima do teto de R$150 mil estipulado pela cúpula celeste.