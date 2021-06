Próximo de ser emprestado ao Guarani, que também disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro Lucas França fez uma postagem em tom de despedida e de agradecimento ao Cruzeiro (veja abaixo) nesta segunda-feira (21).

“Nem sempre as coisas acontecem como pensamos. Porém, devemos saber que Deus sempre tem o melhor e que tudo é permissão do pai. Fica meu obrigado por todas as oportunidades e nunca será um adeus”, escreveu o goleiro, de 25 anos, no Instagram.

Cria da base, Lucas França está há mais de dez anos na Toca da Raposa II, tendo disputado oito jogos pelo time principal, até então.

Com contrato até dezembro de 2023, foi alçado aos profissionais em 2016. Também teve passagens por empréstimo por Nacional, de Portugal, e Ceará.

Nesta temporada, foi acionado em duas oportunidades, sendo a última delas na derrota por 4 a 3 para o CRB, no dia 6 de junho, no Mineirão, pela segunda rodada da Série B, quando substituiu Fábio, suspenso.

Com a atuação questionada por parte da torcida, ficou de fora até do banco na partida seguinte, contra a Juazeirense-BA, pela Copa do Brasil - Vitor Eudes foi convocado.

Nos três jogos seguintes, já com o técnico Mozart no comando, voltou a figurar entre os suplentes, juntamente com Eudes.

A outra opção no elenco para defender a meta celeste é Vinícius, de 22 anos, que ainda não atuou pelo time principal.

Apesar do iminente acerto, Cruzeiro e Guarani ainda não oficializaram o empréstimo. A informação sobre a saída de França foi divulgada inicialmente pela rádio Itatiaia.

O Bugre busca uma reposição para o goleiro titular Rafael Martins, em recuperação de uma fratura na face. Enquanto isso, o jovem Gabriel Mesquita, de 22 anos, tem sido escalado.