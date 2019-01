A manhã desta quinta-feira (3) foi de novidade importante para os atleticanos. O zagueiro Igor Rabello, que defendeu o Botafogo na última temporada, desembarcou no Aeroporto de Confins e passará por exames médicos antes de acertar os últimos detalhes para assinar contrato de quatro anos com o Atlético.

Contando com ajuda de um fundo de investimento ligado ao Banco BMG, o alvinegro mineiro deve oficializar em breve o seu terceiro reforço para 2019. O desembarque de Rabello foi noticiado, em primeira mão, pelo site Superesportes.com. Antes do zagueiro, de 23 anos, o Atlético já havia acertado o retorno de Réver e a contratação do lateral-direito Guga, ex-Avaí. Falta apenas a apresentação do elenco para também acontecer a confirmação da vinda do volante Jair.

Para conseguir convencer o Botafogo a liberar Igor Rabello, o Atlético investirá cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 15 milhões) e mais a liberação por dois anos de empréstimo do zagueiro Gabriel, formado na base. Segundo apuração do Hoje em Dia, o Atlético terá 70% dos direitos econômicos de Igor, com 30% ainda na posse do Botafogo.

Com Igor, o Atlético volta a investir num zagueiro jovem, depois de pegar Iago Maidana por empréstimo junto ao São Paulo e ter Juninho de forma temporária com o Palmeiras, em tentativa fracassada. No elenco alvinegro, Rabello deverá fazer dupla titular com Réver, tendo Maidana na reserva imediata, além de Léo Silva como liderança geral do plantel até o fim do Campeonato Mineiro. O Galo ainda conta com o uruguaio Martin Rea e o jovem da base Matheus Stockl. Matheus Mancini é aguardado também para, num primeiro momento, ser reincorporado.

O contrato de Igor Rabello com o Atlético será assinar numa validade de cinco anos. O jogador faz exames numa clínica da capital acompanhado pelo empresário Anselmo Paiva, que postou uma das partes do exame no Instagram.

