O técnico Levir Culpi anunciou oficialmente a aposentadoria. Por meio de um vídeo, o curitibano de 66 anos se despediu dos torcedores, relembrou algumas histórias vividas no futebol e, como frase destaque, disse que "nunca trabalhou na vida".

Dos 16 títulos que conquistou como técnico, onze foram obtidos dirigindo os dois gigantes de Minas Gerais. Pelo Atlético, Culpi fez 320 jogos, com 172 vitórias, 66 empates e 82 derrotas. Nas cinco passagens pelo alvinegro, foram três Mineiros (1995, 2007 e 2015), uma Série B (2006), uma Copa do Brasil (2014) e uma Recopa Sul-Americana (2014).

Pela Raposa, foram 257 jogos, com 140 vitórias, 68 empates e 49 derrotas. Levir foi campeão mineiro (1996 e 1998), da Copa do Brasil (1996), da Recopa Sul-Americana (1998) e da Copa Centro-Oeste (1999).

Aposentado, mas ainda sem papas na língua, Culpi convida a todos para o acompanhar no recém criado canal no Youtube, cujo nome é "Outro lado da bola".

"Lá, vou poder falar tudo o que eu penso, finalmente", brinca o ex-comandante.

Confira o vídeo de despedida de Levir Culpi: