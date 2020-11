Que o América está indo de vento em popa, todo mundo já sabe, haja vista as grandes campanhas do time na Copa do Brasil, derrubando gigantes como Corinthians e Internacional, e também na Série B do Brasileiro. Como o foco de agora é a Segundona, o alviverde segue visando ao topo da competição. Nesta sexta-feira (27), às 19h15, na Arena Barueri, pela 24ª rodada, o Coelho tenta superar o lanterna Oeste.

Se obter êxito em sua missão, a equipe comandada por Lisca, atualmente vice, com 43 pontos, ficaria a um da líder Chapecoense, que, no sábado (28), às 21h, entraria em campo, em Campinas, com a obrigação de vencer o Guarani – este em franca ascensão, com três triunfos e um empate nos últimos quatro duelos – para manter a distância de momento, de quatro pontos sobre os mineiros.

“Estamos fazendo jogo a jogo, fazer o máximo de pontos possíveis. Vamos tentando vencer as partidas e somar o maior número de pontos que precisar para conseguir o acesso. Primeiramente pensar no Oeste, depois no Cruzeiro, e ir conseguindo nossa meta de pontos”, destacou o atacante Felipe Azevedo.

Já o Oeste, com apenas 11 pontos na classificação e sete pontos a menos que o vice-lanterna Botafogo-SP, tenta frear o Coelho, na busca por sua terceira vitória na Série B.

OESTE X AMÉRICA

Motivo: 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 27/11/2020 (sexta-feira)

Horário: 19h15

Estádio: Arena Barueri

Cidade: Barueri (SP)

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado Pedro Jorge Santos de Araujo e Brigida Cirilo Ferreira, todos alagoanos

Transmissão: Premiere

OESTE

Caíque França; Matheus Rocha, Vitão, Luanderson e Caetano; Yuri, Caio e Léo Ceará; Bruno Lopes, Fábio e Pedrinho

Técnico: Roberto Cavalo

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson (Eduardo Bauermann) e João Paulo; Sabino (Zé Ricardo), Juninho e Alê; Ademir, Rodolfo e Felipe Azevedo

Técnico: Lisca