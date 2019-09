Apontado como um dos principais candidatos ao acesso, no início do Campeonato Brasileiro da Série B, o América começou o torneio dando um grande susto no seu torcedor.

A sequência de derrotas, aliada ao futebol ruim apresentado em campo nas primeiras rodadas, geraram duas trocas de treinadores logo no primeiro terço da competição, e uma grande apreensão nos americanos, que se assombravam com a possibilidade do rebaixamento à Série C.

Entretanto, sob o comando de Felipe Conceição, o Coelho se encontrou, engatou uma sequência de 12 jogos sem perder, deixando a lanterna, para brigar por uma vaga no grupo dos que vão disputar a elite do futebol brasileiro, em 2020.

A vitória por 2 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, na última terça-feira (25), no Independência, fez com o que o Alviverde subisse para a oitava colocação na tabela, com 35 pontos, apenas dois a menos do CRB, que hoje fecha o G-4.

Recuperação

Para se ter ideia da evolução do América na competição, nas primeiras 12 rodadas da Série B, o Alviverde, então dirigido por Givanildo Oliveira (2 jogos), Maurício Barbieri (7 jogos), e no início do trabalho de Conceição, conquistou apenas sete pontos, dos 36 que estavam em disputa, acarretando em um aproveitamento de apenas 19,4%.

No período, o time obteve uma vitória, quatro empates e sete derrotas, fruto de sete gols marcados e 16 sofridos.

Desde a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, no dia 30 de julho, na 13ª rodada do torneio, o Coelho engatou uma incrível sequência.

Nos últimos 12 jogos, o Alviverde soma oito vitórias e quatro empates, atingindo 28 pontos dos 36 possíveis. Tal arrancada gera um aproveitamento de 77,7% nas partidas em questão.

O ataque, até então, pouco produtivo, marcou 18 gols, e a defesa sofreu apenas sete.

Chances de acesso

A recuperação fez com que o time, que passou 16 rodadas na zona de rebaixamento, começasse a pensar em voos mais altos no campeonato. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Coelho tem 21,9% de chances de conseguir o acesso.

Para alcançar os 59 pontos, que lhe dariam 69,9% de probabilidade de conseguir uma vaga na elite do futebol brasileiro, o Coelho precisa de um aproveitamento em torno de 55,5% nos últimos 15 jogos, o que lhe garantiriam os 24 pontos, que seriam suficientes para garantir o retorno à Série A.

O próximo adversário do América na Série C será o Coritiba, no próximo sábado (28), às 16h30, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela 25ª rodada da competição.