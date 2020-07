Após mais de um mês longe da Cidade do Galo, desde que foi diagnosticado com o novo coronavírus, o equatoriano Cazares, finalmente, retornou ao Centro de Treinamentos do alvinegro, localizado em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Livre do vírus e aprovado numa bateria de exames realizados pelo Departamento Médico do clube, chefiado por Rodrigo Lasmar, o meia chegou ao CT nesta terça-feira (7), mas ainda não fará atividades com o restante do grupo.

De acordo com o Atlético, por meio da assessoria de imprensa, o jogador está entregue à preparação física, devido ao longo período de inatividade, em casa. Com isso, vê-lo em campo com os demais atletas ainda demandará um tempo.

Em 2020, Cazares atuou apenas durante 28 minutos. Ele foi acionado no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. Antes, o atleta não havia estreado na temporada. Seus últimos 90 minutos completos pelo Galo foram na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na penúltima rodada do Brasileirão do ano passado, no início de dezembro.

Com contrato chegando ao fim em dezembro, o equatoriano ainda não tem presença certa por mais temporadas no clube. O próprio agente, em algumas entrevistas, garantiu que isso não acontecerá. Contudo, caso se torne desejo de Sampaoli, ele deverá receber boa oferta da diretoria para ficar. A ver.