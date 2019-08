Este material é de responsabilidade da equipe de divulgação Total Kart.

Foram quase dois (longos) meses desde a última etapa do Campeonato TOTAL KART / HOJE EM DIA, período este aproveitado pelos(as) pilotos para descansar, se concentrar e treinar (sempre bom!). Mas as férias, enfim, acabaram e é hora de retornar à pista para decidir os Campeões de 2019 em cada Categoria. As disputas acontecem neste sábado (31).

A disputa está apertada:

A Categoria Hoje em Dia retoma o semestre na frente, às 14h15. Carlo Tenaglia é o piloto a ser batido. Com 73 pontos, Tenaglia subiu ao pódio em todas as etapas até o momento, demonstrando que é um forte candidato ao título. Mas ele não pode "cochilar": Alexandre Araújo está no seu encalço, com 71 pontos. Leonardo Haiduck (62 pontos) se apresenta em 3º, trazendo Cláudio Junqueira (61) em 4º e Adriano Juliani (59) no 5º posto da tabela. Não se enganem, a pequena distância entre Araújo e Haiduck pode ser fulminada com a aplicação do 2º descarte, que passará a valer a partir desta etapa.

Às 15h, a Categoria Cirúrgica Shopping se reencontra com a pista do RBC Racing. Werleson Oliveira aparece na liderança com 67 pontos, os mesmos somados por Bruno Wilke que o acompanha da 2ª posição na tabela. Em uma sequência de ótimos resultados, Wilson Cristofani (64 pontos) está cada vez mais próximo dos líderes, agora, em 3º. Ricardo Silva aparece em 4º, também em boa forma e empatado com Cristofani. Lucas Matias fecha o top 5, com 62 pontos.

Tudo está em aberto. Ainda há muita emoção por vir em cada uma das cinco etapas até o encerramento da edição 2019 deste grande Campeonato.

Venha conferir!

O kartódromo fica na Rodovia MG-424 – Km 3, s/n - Vespasiano. A entrada é franca; venha e traga toda a família. Mais informações em www.totalkart.com.br.

