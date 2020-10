Em Belo Horizonte para participar de mais um evento promovido pela empresa AutoTruck, Ronaldinho Gaúcho foi diagnosticado com o novo coronavírus. A pedido da patrocinadora do Atlético, que lançaria uma bola personalizada do ex-camisa 10, o exame foi realizado e a presença do vírus apontada.

Com isso, além de não cumprir a programação, Ronaldinho ficará em isolamento num hotel da capital, até que um novo exame seja feito. Ele está bem e assintomático, como afirma num vídeo gravado para a Rádio Itatiaia.