A campanha do Cruzeiro na Copinha chegou ao fim nessa quarta-feira (20), após a derrota para o São Paulo por 2 a 1, nas quartas de final. No entanto, a agenda dos Crias da Toca continua e, neste sábado (22), eles participarão de um treinamento com o time profissional.

A atividade será comandada pelo novo técnico da Raposa, Paulo Pezzolano, e será uma oportunidade para o uruguaio conhecer os meninos da base. Tanto o treinador quanto a direção do clube já manifestaram interesse em aumentar a integração entre as categorias.

O diretor de futebol Pedro Martins explicou, nesta quinta, como a nova gestão do clube planeja o futebol de juniores. “Quando a gente pensa em um projeto de futebol que é sustentável, não tem como não falar da base. Investir nesses meninos que já estão na casa e investir em novos processos e formas de captação de jovens talentos.

O objetivo do clube é fazer essa integração dentro do tempo, respeitando a particularidade de cada indivíduo e entendendo se o atleta está pronto ou não para atuar na equipe principal”, disse.

O treino do próximo sábado, comandado por Pezzolano, será uma das últimas atividades da pré-temporada do Cruzeiro. A equipe se prepara para enfrentar a URT, na próxima quarta-feira (26), às 17h, no Independência, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

