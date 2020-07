O América pode ter um grande reforço para às semifinais do Campeonato Mineiro. De volta ao clube, após empréstimo ao Rio Ave, de Portugal, o zagueiro Messias teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta sexta-feira (31), e vira opção para o técnico Lisca.

Invicto na temporada, o Coelho terá que superar o reforçado Atlético para chegar à final do Estadual, contra Tombense ou Caldense. No último confronto contra o alvinegro, realizado no domingo (26), o alviverde dominou a segunda etapa e, com gol de Vitão, conseguiu o empate por 1 a 1 na Arena Independência.

Apresentado na tarde desta quinta (30), Messias chega para substituir Lucas Kal, que deixou o clube rumo ao Nacional da Ilha da Madeira (Portugal).

Formado nas categorias de base do América, o zagueiro de 25 anos atuou por quatro temporadas na equipe principal. De 2015 a 2018, foram 107 jogos e 4 gols anotados. Em 2018, última temporada antes da ida para o Rio Ave-POR, ele atuou em 50 partidas e fechou o ano sendo o atleta do elenco que mais entrou em campo.