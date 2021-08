Se em 2020 Felipão dizia, quando retornou ao Cruzeiro, que o primeiro objetivo do time era se safar do rebaixamento à Série C, Vanderlei Luxemburgo chegou com um discurso bem diferente e muito mais otimista. Apesar de a equipe estar em 18° lugar, com 13 pontos, 13 a menos que o quarto colocado, o Avaí, o Professor acredita que a Raposa voltará à Primeira Divisão e fará tudo que puder para atingir essa meta neste ano.

“Não tem nenhum time que está fora da zona do rebaixamento. Nenhum time ganhou o campeonato. E nenhum time que fugiu (do rebaixamento). O campeonato está para nós, está para tentarmos colocar o Cruzeiro para cima e buscar a Primeira Divisão”, afirmou Luxa, apresentado nesta quarta-feira (5), na Toca II.

Ele ressalta que as “dificuldades são imensas” e está ciente dos problemas financeiros vividos pelo clube. No entanto, Luxemburgo se vê em condições de levar o time de volta à elite nacional em 2021.

“Não quero pensar na zona do rebaixamento e nem no campeonato. Quero pensar no trabalho que vou fazer aqui. Quero pensar em pontos para buscar uma vaga, na pontuação para chegar à Primeira Divisão. Vamos pensar que o Cruzeiro vai mudar. (...) Na Série B, há clubes que estão em situação complicada também. Na Série A, também tem clubes com dificuldade de situação financeira. Não é novidade para nós. Vamos trabalhar com seriedade. Dificuldade existe, mas vamos buscar o melhor trabalho. As dificuldades vão surgindo, e o clube tem que ir administrando”, disse.

E já sabe o que fará a priori para a volta por cima dos celestes. “Nossa proposta é de mudança de astral, comportamento, identidade. O clube tem que estar comprometido com os atletas, e os atletas têm que estar comprometidos com o clube”, comentou.

Nesta quarta, Luxa recebeu das mãos do diretor de futebol Rodrigo Pastana uma camisa com o número 21, em alusão ao ano de fundação do Cruzeiro (1921) e da atual temporada.

Além do treinador, chegaram à Toca o auxiliar Mauricio Copertino e o preparador físico Antônio Mello. Ricardo Rocha, novo diretor técnico, vem a BH no domingo.