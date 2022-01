Em sua última atuação no Independência, o Galo venceu o América por 1 a 0, no Brasileirão, com gol de Dylan

Sem poder utilizar o Mineirão, que está reservado para a partida entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o Atlético voltará ao Independência neste sábado (29), às 16h30. Diante do Tombense, o Galo defenderá uma invencibilidade de 12 jogos no estádio do Horto.

A última derrota atleticana no Independência aconteceu em 30 de outubro de 2019. Em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, o time então comandado por Vagner Mancini perdeu para a Chapecoense por 2 a 0. A equipe catarinense encerraria aquele Brasileirão na penúltima colocação.

Desde aquele revés, o Galo venceu oito jogos e empatou outros quatro disputados no Horto. Foram dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians em 2019 e diante do América em 2021, com duas vitórias. Houve ainda um triunfo sobre o Colón, na Copa Sul-Americana de 2020, e nove jogos pelo Campeonato Mineiro.

Mandante no Horto depois de dois anos

No último ano, o Galo disputou quatro jogos pelo Estadual no Independência e todos como visitante. Além do América, Patrocinense, Athletic e Tombense mandaram suas partidas contra a equipe alvinegra no Horto.

Há quase dois anos, o Atlético não é mandante no palco do duelo deste sábado. A última vez que jogou “em casa” no Independência foi em 20 de fevereiro de 2020, com vitória por 2 a 0 sobre o Colón. Hyoran e Otero marcaram os gols do Galo.

Dos 14 jogadores que entraram em campo naquele jogo, cinco ainda permanecem no clube: Igor Rabello, Réver, Guga, Guilherme Arana e Jair. A equipe era comandada pelo Rafael Dudamel.

Agora com “El Turco” Mohamed, o Galo tentará, diante do Tombense, vencer pela primeira vez com o novo treinador. Em sua estreia, o argentino empatou com o Villa Nova, por 1 a 1, em Nova Lima.

Os 12 jogos de invencibilidade do Atlético no Independência: