Ausente no empate em 1 a 1 com o CSA, no Rei Pelé, por conta de um desgaste muscular, o zagueiro Dedé pode voltar a ser titular na partida deste domingo, às 19h, contra o Vasco, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ainda não sabe quem será seu companheiro de setor. Isso porque o técnico Rogério Ceni deverá mandar a campo uma equipe mista.

“Temos um bom elenco para fazer aquilo que o treinador quer. Não sei o que ele está pensando, (o time) está treinando de forma bem mesclada. Mas todo mundo está treinando bem. Estou me sentindo bem. É um momento importante para a gente somar mais pontos”, afirmou o beque.

Em outras palavras, Ceni deve mesmo poupar alguns atletas titulares, visando à partida de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o Internacional, na quarta-feira (4), no Beira-Rio.

Independentemente do time a ser pelo treinador celeste, Dedé se diz apto a jogar neste domingo e está ciente do que vai enfrentar. “Pelos jogos que a gente viu, O Vasco é um time de contra-ataque rápido, com jogadores leves na frente, é bem difícil de se jogar contra. Uma equipe que sabe se fecha muito bem. Tem seus pontos vulneráveis também, e vamos tentar explorar isso”, disse o zagueiro.

O Cruzeiro ocupa a 16ª posição do Brasileiro, com 15 pontos, um a mais que a Chapecoense, time que abre o Z-4. O Vasco soma 20, em 14º lugar.