Depois de curtir a folga de Natal, o Danúbio já está em campo neste fim de 2018 para o início da pré-temporada 2019. O time uruguaio, que enfrentará o Atlético em dois jogos de mata-mata na segunda fase da Libertadores, inicia os treinamentos a partir desta quarta-feira (26). E as notícias iniciais são de despedida.

O camisa 10 da equipe agora comandada por Marcelo Méndez, Nacho González, se despediu do Danúbio após 10 anos de clube (contando desde os juvenis). Ele postou mensagem no Twitter anunciando que não renovou o contrato com o time uruguaio, cujo o presidente, Jorge Lorenzo, assumiu recentemente.

Além do meia-atacante, o Danubio não poderá contar também com o veterano goleiro Michael Etulain, de 38 anos, formado nas categorias de base do time alvinegro de Montevidéu, e que não atuou nenhuma partida pelo clube em 2018. O Danubio encerrou sua temporada exatamente um mês antes do Atlético (4 de novembro). E agora retoma os trabalhos oito dias antes, já que a pré-temporada do Atlético começará em 3 de janeiro.

O Galo visitará o rival da Libertadores no dia 5 de fevereiro, terça-feira, às 19h15. Uma semana depois, em Belo Horizonte, no mesmo horário, haverá o jogo decisivo.