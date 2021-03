O atacante Savarino finalmente retornou das férias concedidas pelo Atlético. Em visita aos familiares na Venezuela, o jogador não conseguiu se reapresentar ao clube na segunda-feira (8), devido aos protocolos de segurança do país, devido à pandemia do novo coronavírus.

O embarque do venezuelano só pôde ser feito na noite desta quinta (11), com chegada nesta sexta (12) em BH. De acordo com a assessoria do Alvinegro, Savarino se reapresentouo na Cidade do Galo e se juntou ao grupo.

Assim como ele, outros 13 atletas receberam uma espécie de mini-férias, pela minutagem em campo na última temporada. Destes, apenas o atacante chileno Eduardo Vargas precisou se reapresentar quatro dias antes. O equatoriano Alan Franco também teve problemas para voltar ao Brasil. Porém, conseguiu voltar ao trabalho no início da semana.

Recentemente, o nome de Savarino foi sondado no Boca Juniors, da Argentina. Contudo, nenhuma oferta formal foi recebida pela diretoria.