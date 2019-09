Contratação mais badalada em 2019, o experiente Michel Bastos está deixando o América, após apenas uma partida disputada com a camisa alviverde.

O Coelho anunciou a rescisão amigável do contrato do jogador – que iria até o final do ano – na tarde, dessa quinta-feira (12).

Aos 36 anos, Bastos chegou ao clube em maio, e atuou apenas na derrota por 4 a 0 para o Figueirense, no dia 13 de julho, no Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Desde então, o meia não entrou em campo novamente, e sequer figurou no banco de reservas nos últimos duelos do time no torneio.

A última vez em que Michel foi relacionado foi no dia 17 de agosto, quando o Alviverde bateu o Cuiabá por 2 a 1, no Horto, em duelo válido pela 16ª rodada da competição.

Em entrevista exclusiva ao Hoje em Dia, no dia 2 de setembro, o técnico do América, Felipe Conceição afirmou que o condicionamento físico do atleta aquém do esperado era o principal fator para que o mesmo não fosse utilizado nas últimas partidas.

Conceição, inclusive não mostrou otimismo em relação a uma possível evolução do jogador ainda nesta temporada.

“É difícil (estipular um prazo), porque é uma via de mão dupla. Não é só a comissão que deseja. O atleta também tem que tentar e ver se o corpo vai admitir certos trabalhos. Então, estamos gerindo isso, e é esperar o futuro para ver”, afirmou o comandante do Coelho na ocasião.

Foi a segunda passagem de Michel Bastos pelo Coelho. Em 2001, o jogador chegou a disputar algumas competições pelas categorias de base do clube, inclusive, uma na Holanda, que ajudou a abrir o mercado da Europa para o jogador.