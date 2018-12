Nas últimas duas edições do Campeonato Brasileiro, a defesa do Atlético sofreu 92 gols. Um número negativo que faz a diretoria alvinegra traçar reforços para a zaga como meta prioritária neste mercado da bola. Ontem, o Galo avançou nas tratativas com o Botafogo para trazer Igor Rabello. Ao mesmo tempo em que espera bater o martelo na volta de Réver ao clube após cinco anos. Por outro lado, a ideia é manter Léo Silva por mais seis meses.

Se Réver e Igor Rabello ainda são tratativas, o capitão alvinegro tem presença garantida na próxima temporada. Ele negocia contrato até junho para, depois, seguir no clube com as chuteiras penduradas. O empresário de Léo, Oldegard Filho, confirmou ao HD que as negociações já chegaram ao denominador comum sobre o prazo do novo vínculo. O atual termina este mês e o novo terá seis meses de duração.

“Foi passado ao Léo uma ideia de continuidade a ele, de seguimento de sua carreira em outro estágio dentro do clube. Estamos aguardando questões burocráticas para ter o Léo por mais um período e, na frente, dar continuidade a ele no clube em outro campo de trabalho”, afirmou Marques, à Rádio 98FM.

Sobre o defensor do Botafogo, o presidente Sérgio Sette Câmara conversa diretamente com o colega mandatário da Estrela Solitária, Nelson Mufarrej.

O Hoje em Dia apurou que o Galo ofertou R$ 12 milhões, no que o Botafogo fez uma contraproposta na casa dos R$ 15 milhões e com mais dois empréstimos gratuitos de atletas do elenco atleticano - um deles seria o volante Lucas Cândido. Réver, por sua vez, já tem liberação do Internacional para se acertar com o Atlético.

“São situações que a gente tem trabalhado com tranquilidade. Não quero adiantar nada até não estar sacramentado. São grandes atletas, como tantos outros que temos monitorado. Atletas que podem reforçar o nosso time para uma temporada importantíssima de mata-mata da Libertadores”, disse o diretor de futebol Marques, à 98FM.

Quem deve seguir o caminho oposto é Gabriel. O Atlético já não contará com Juninho, emprestado pelo Palmeiras. E o prata da casa deve ser colocado à disposição para empréstimo. O uruguaio Martin Rea, por sua vez, tinha a porta entreaberta para dizer adeus ao Galo sem nem ter jogado pelo clube. Mas o presidente do Danubio, rival do Atlético na Libertadores, afirmou desconhecer a volta prematura do defensor que tem contrato por empréstimo até junho de 2019.