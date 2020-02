O primeiro teste internacional de Rafael Dudamel à frente do Atlético não foi positivo para o treinador. Agora, após a derrota diante do Unión Santa Fé, na Argentina, o venezuelano terá seu primeiro compromisso nacional. Em Campina Grande, o Galo encara o Campinense em jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil e mais um eventual revés elimina o alvingero da competição.

Resta saber qual serão as escolhas do técnico para ao menos tentar sair da Paraíba com um empate, que garante o clube na próxima fase do torneio. Na partida diante da URT, em Patos de Minas, o time foi escalado com apenas dois volantes de ofício, esquema diferente daquele utilizado nas vezes em que a equipe considerada titular foi a campo. Caso opte pode manter quatro homens mais avançados, a trinca formada por Zé Welison, Jair e Allan pode ser desmembrada.

Quem está reintegrado normalmente ao elenco e está disponível para ganhar uma chance esta noite é o meia Nathan. Lesionado desde o fim de 2019, o jogador pode atuar em diversas posições do meio-campo. Até por ter começado a carreira como um “camisa 10”, o ex-Chelsea pode ser uma saída para o setor de criação atleticano, que vem sofrendo nesta temporada.

Muito badalado, o lateral-esquerdo Guilherme Arana também deve viajar para a Paraíba. Assim como aconteceu na Argentina, a tendência é que ele inicie a partida no banco de reservas, sendo uma opção para a segunda etapa. Vale lembrar que ele sofreu o pênalti desperdiçado por Allan na reta final da partida contra o Unión, pela Copa Sul-Americana.

Autor do gol da vitória contra a URT, Franco Di Santo deve seguir sua sequência como titular do time. No ano, o argentino marcou dois gols nas cinco partidas que disputou.

Campinense

Adilson Júnior, Igor, Vitão, Uesles e Matheus Camargo; Pêu, Robertinho, Matheus Silva e Romário Becker; Fábio Júnior e Vargas (Rafael Ibiapino).​ Técnico: Oliveira Canindé

Atlético

Michael; Maílton (Patric), Réver, Gabriel e Fábio Santos; Zé Welison (Nathan), Jair e Allan; Hyoran (Borrero), Marquinhos e Di Santo. Técnico: Rafael Dudamel

HORÁRIO: 21H30

DATA: 12/02/2020

LOCAL: ESTÁDIO AMIGÃO, (CAMPINA GRANDE)

MOTIVO: PRIMEIRA FASE COPA DO BRASIL

ARBITRAGEM: ANTÔNIO DIB MORAES DE SOUZA, AUXILIADO POR ROGÉRIO BRAGA E JANYSTONY DE MELO, TODOS DO PIUAÍ

*Sob supervisão de Alexandre Simões