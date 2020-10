Assim como ocorreu em várias oportunidades nos últimos 15 anos, Fábio foi decisivo para uma vitória do Cruzeiro.

Com uma defesa à queima roupa, aos 46 minutos do segundo tempo, o camisa 1 da Raposa garantiu o triunfo sobre o Opérário-PR, nesta terça-feira (20), no estádio Germano Krüger, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Após o resultado positivo, que encerrou uma série de quatro jogos sem vitória do time celeste no torneio, Fábio elogiou a postura da equipe, em meio ao um jogo duro, marcado por intensas disputas nos 90 minutos.

"Parabéns parta todos os companheiros, que lutaram até o final. Temos que ter esse espírito para jogar a Série B. A gente tem que igualar a condição para que a gente possa sair com o resultado positivo. Hoje a gente lutou, lutou, fez o conseguiu e conseguir sustentar", completou o goleiro, em entrevista ao canal Premiere.

Felipão

O camisa 1 do time estrelado também comentou sobre a chegada de Felipão, que reestreou no comando do Cruzeiro após mais de 19 anos.

"O Felipão não preciso nem falar. A presença de ter aceitado esse desafio, esse projeto, já mostra o tamanho que ele tem, com personalidade e confiança no trabalho dele. A chegada dele é importante, porque motiva, passa experiência dentro e fora de campo, orientando e também nos bastidores, com as palestras. Esperamos, junto com todos, buscar as vitórias que precisamos para sair dessa situação".

Com a vitória em Ponta Grossa, a Raposa chegou aos 16 pontos, subindo para a 17ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento, a um ponto do Guarani, primeira equipe fora do Z-4.