Autor de dois gols do Atlético na vitória por 3 a 1 sobre o América, na tarde deste domingo (4), às 16h, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, Nacho Fernández apresenta números expressivos com a camisa alvinegra.

Desde que estreou pelo Galo, há três jogos, o argentino participou de seis dos sete gols marcados pelo time no período.

Nas partidas em questão, Nacho foi o autor de três, além de contribuir com duas assistências e sofrer um pênalti, que acabou convertido em seguida.

Além dos tentos marcados sobre o Coelho, o argentino havia balançado as redes diante do Coimbra, logo em seu debute pelo Atlético.

Ainda contra o time de Laranja, Fernández deu uma assistência e sofreu um pênalti, concluído por Hulk.

Na derrota para a Caldense por 2 a 1, Nacho bateu falta na cabeça de Keno, que estufou as redes da Veterana.

O único gol do Atlético nos últimos três jogos foi o marcado por Guilherme Arana, que selou o triunfo sobre o América.

Leia mais

Nacho Fernández brilha, Atlético vence o América e dispara na liderança do Campeonato Mineiro

Volante Tchê Tchê é esperado em Belo Horizonte até a próxima terça para assinar com o Atlético