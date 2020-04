As grandes polêmicas do Cruzeiro em 2019 tiveram como personagem principal o meia Thiago Neves, que no começo deste ano deixou o clube. Rebaixado com a Raposa no ano passado, o responsável pela frase "fala, Zezé" também se envolveu em outros capítulos complexos em seus últimos atos na Toca II. E por isso o zagueiro Dedé afirmou que o ex-camisa 10 celeste "deu mole" por algumas atitudes na última temporada.

"O Thiago deu mole em algumas coisas sim, deu entrevista falando, eu tentei muito ajudá-lo, mas foi difícil", comentou o zagueiro em entrevista ao programa "Seleção", no canal Sportv.

Thiago Neves, além da mensagem ao ex-gestor de futebol Zezé Perrella, cobrando o pagamento de 60% dos salários atrasados na época, se envolveu em confusões com o técnico Rogério Ceni e em casos extracampo, como uma ida à festa "Tardezinha", no Mineirão, onde foi flagrado, filmado e gerou muita confusão.

Apesar disso, Dedé contemporizou e tentou dividir com o "amigo", como ele mesmo chamou Thiago Neves, o peso pela queda do clube em 2019. E disse que o meia certamente evoluiu com tudo que passou no ano passado.

"Tudo que estou falando dele (Thiago Neves), mas também sou culpado, como Fábio, o Robinho, estou falando da responsabilidade do rebaixamento dentro de campo. Particularmente ele está bem mudado, um moleque que aprendeu muito. Ainda não conversei com o Thiago, porque eu acho que ele deve estar na dele sobre essa situação, mas amadureceu muito", comentou.

Ainda sobre o amigo, Dedé ressaltou que Thiago Neves passou por problemas na última temporada. E por isso virou notícia mais fora do que dentro de campo.

Sobre o Thiago, o acho um dos melhores meias que trabalhei, um dos caras mais no futebol, fala que vai bater a falta no chao, personaidade, fenomeno na posiççao. MAs em 2019 houve muita coisa que nosso elenco precisava do Thiago e ele estava meio que atordoado com asituaçao toda. Dificil de falar de um atleta, ainda mais quando você gosta muito. Estou passando toda sinceridade na entrevista,

Jogadores derrubaram técnico?

A pergunta que muitos queriam fazer ao zagueiro Dedé foi feita no programa "Seleção". "Jogadores derrubaram os técnicos no Cruzeiro?".

De acordo com o próprio jogador, "não". Apesar disso, Dedé não negou conflitos no clube. Pelo contrário, ele admitiu desavenças entre alguns atletas e disse que tentou mudar esse cenário, prejudicando a si mesmo.

"Na minha frente, perto de mim, vendo ao redor, não (não teve jogador tentando derrubar treinador). Eu sei que teve confusão entre jogadores e treinador. Isso ficou nítido, porque ficou exposto e é uma coisa muito chata. E eu fui intruso nessa situação, estou sendo o mais julgado por ser autêntico, que odeia um companheiro de trabalho ou amigo próximo de bico com outro. Tentei amenizar isso e sobrou para mim. Falando de mim, vendo dentro do Cruzeiro, vi confusões externas na fase do Rogério Ceni. Mas comigo, eu acho que não tive nada contra nenhum treinador, pelo contrário, tentei ajudar todos", disse ressaltando os confitos com alguns atletas e o ex-treinador celeste Rogério Ceni.

"Teve alguma dificuldade sim dentro do elenco, tive uma reunião com ele lá (Rogério Ceni) e foi um bate-papo muito diferente em relação a jogadores de certa idade, com idade menores, isso começou a gerar uma desavença dentro do Cruzeiro. Isso de desavença de jogador derrubar treinador, não teve. A preocupação foi total com o Cruzeiro, pelo menos da minha parte. E infelizmente nao deu certo", revelou.

Em 27 de setembro do ano passado o zagueiro Dedé pediu ao Cruzeiro que uma coletiva de imprensa fosse convocada para ele explicar um episódio envolvendo o próprio jogador e o técnico Rogério Ceni, demitido naquela época do clube.

Informações de bastidores davam conta de que o zagueiro havia se envolvido em uma discussão com o treinador no vestiário, após o empate em 0 a 0 com o Ceará, no Castelão, no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Na época Dedé disse que apenas tinha "pedido a palavra" para defender a permanência de alguns amigos no time titular. Dentre esses, Thiago Neves.

Perguntado se trabalharia com Rogério Ceni, Dedé respondeu com convicção: "Trabalharia, com certeza, o Rogério (Ceni) é um puta (sic) de um treinador, desculpe pelo palavrão, um excelente treinador. Taticamente, tecnicamente, ainda não vi um trabalho igual do Rogério", disse.