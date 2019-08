Os zagueiros Dedé e Leo foram as novidades no treinamento da tarde desta quinta-feira na Toca II. No entanto, eles fizeram apenas um trabalho de fisioterapia no campo 4 do CT e seguem sendo avaliados pelo departamento médico.

Os dois seguem se recuperando de desconfortos musculares, mas ainda não estão descartados para o jogo deste domingo (25), contra o CSA, no Rei Pelé, pela 16a rodada do Brasileirão.

Caso não possam atuar, a dupla de zaga titular para este duelo poderá ser formada por dois atletas formados na base celestes, Fabrício Bruno e Cacá.

Os jornalistas só puderam acompanhar o aquecimento do treino desta quinta.