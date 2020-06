Em processo de recuperação, o zagueiro Dedé fez uma live no início da tarde desta quinta-feira (4), por meio do Instagram. Recebendo muitas mensagens de incentivo de cruzeirenses e também de torcedores de outros clubes, como vascaínos e corinthianos, o zagueiro do Cruzeiro aproveitou para responder aqueles que mandaram mensagens ofensivas.

"Sai voado, "RC". Mete o pé. Aqui não é sua casa. Isso aí, rapaziada, não liga para estes fanfarrões não! Tem sempre os 'bunda moles'. Quando estão pertinho, pedem beijo e abraço. Estão carentes, querendo ibope", disse o camisa 26 da Raposa.

Durante as pedaladas, que já passavam de cinco quilômetros, Dedé ainda disse que irá ao Rio de Janeiro (não especificou a data) para fazer parte do tratamento.

Aos 31 anos e se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, o "Mito", apelido que ganhou ainda nos tempos de Vasco, tem futuro incerto no Cruzeiro. Ele segue a rotina de treinos em casa.