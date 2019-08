O momento ruim vivido pelo Cruzeiro e a nova filosofia de jogo no time estão fazendo o zagueiro Dedé “perder o sono”. Melhor dizendo: o atleta confessa passar horas da noite refletindo sobre a semana de preparação, o estilo implementado por Rogério Ceni e o duelo deste domingo (18) com o Santos, às 16h, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso tudo enquanto tenta se distrair durante os momentos de “folga”.

“Dormi tarde ontem (quinta-feira) pensando no treinamento de hoje (sexta). Fiquei pensando até meia-noite. Fiquei jogando baralho no celular e pensando no treinamento. Temos que pensar nos detalhes daquilo que nos é passado, absorver tudo que tem sido passado a nós. Existe uma nova filosofia. No futebol, não se pode ter o mínimo de erro, principalmente contra um time fatal como o Santos”, relatou Dedé.

Analisando de uma forma geral, Dedé acredita que a semana de preparação foi positiva. E se diz otimista para o confronto deste domingo diante do líder do Brasileirão.

“Uma semana diferente de trabalho. Ficamos bem satisfeitos com o rendimento de todos durante a semana. Tudo que nos foi passado será feito da melhor forma possível no domingo”, ressaltou.

O Cruzeiro ocupa a 17ª colocação do Brasileiro, com 11 pontos, 21 a menos que o adversário deste domingo, o Santos.