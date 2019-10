Mais um obstáculo na nada simples missão celeste de escapar do inédito rebaixamento. A lista de atletas no departamento médico ganhou um in desejável reforço.

Se o problema que tirou o zagueiro Dedé de campo na primeira etapa da vitória sobre o Corinthians parecia pouco grave, novos exames feitos no clube detectaram a presença de um fragmento no joelho direito. Que foi retirado numa cirurgia feita ontem pelo médico do clube, Sérgio Campolina. O prognóstico, até mesmo pela natureza do procedimento, é favorável. Mas tira o camisa 26 de uma boa parte da reta final da Raposa no Brasileiro.

O que projeta, ao menos para a partida de sábado com o Fortaleza, Fabrício Bruno e Cacá como a dupla de zaga. Leo já trabalha no gramado, mas ainda retoma condição física e confiança diante da clavícula fraturada na partida com o Palmeiras.



Balanço

Campolina falou pela manhã da quarta-feira na Toca da Raposa II e fez um balanço da situação dos contundidos. Operado novamente na coluna, Rodriguinho já iniciou o trabalho de fisioterapia, mas dificilmente terá chance de atuar este ano. Quanto a Pedro Rocha, depois de sentir um desconforto no tornozelo, vem sendo submetido a atividades específicas e, se também deve ficar fora no sábado, tem boa possibilidade de estar à disposição de Abel Braga para pegar o Botafogo no Engenhão, dia 31.

Sobre a situação do camaronês Joel, cortado da Copa Africana de Nações por um problema no coração, Campolina explicou os critérios para liberar o meia. “Foi identificado na seleção um posicionamento anômalo da artéria, mas fizemos uma consulta no Hospital Albert Einstein, que é um dos principais centros de referência do país e o doutor Nabil Ghorayeb. Com o laudo deles, tivemos a segurança para reintegrar o atleta”.