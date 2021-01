A ansiedade tomou conta dos torcedores do Atlético nesta sexta-feira (29). O motivo? Nada relacionado ao time que enfrenta o Fortaleza no fim de semana, mas sim com o atacante Hulk, de 34 anos, que negocia para ser o primeiro reforço da Era Rodrigo Caetano no Alvinegro. Caso o martelo seja batido, também será o primeiro jogador contratado no mandato do presidente Sérgio Coelho.

Nas redes sociais, alguns acompanham as notícias vindas da Turquia, já que o Besiktas está na parada, e também de Portugal, já que outro concorrente do Atlético é o Porto, equipe pela qual Hulk atuou e entrou para a seleção de todos os tempos.

Apesar de algumas notícias de que as tratativas com o Galo teriam esfriado, a reportagem apurou que seguem e deverão ter desfecho ainda nesta sexta. Outra informação é que o anúncio será feito, de forma conjunta, pelas redes sociais, entre jogador e o clube escolhido.

Então, dedo no "F5"!