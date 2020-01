O goleiro Cleiton está perto de deixar o Atlético. Após receber uma oferta de 5 milhões de euros (R$ 23 milhões) do Red Bull Bragantino, o clube mineiro chegou próximo ao que considera ideal para liberar o arqueiro de 22 anos e, com isso, o martelo pode ser batido em breve.

A informação, passada inicialmente pelo Goal, é de que as tratativas já foram finalizadas. Contudo, o Uol, apurou que a proposta feita pelo Red Bull é por 70% dos direitos econômicos do atleta que defende a seleção brasileira. Os mineiros ainda manteriam 20%, e o estafe do jogador teria direito a 10%.

Ainda de acordo com o portal, o que resta neste momento é uma composição para que o Galo tenha direito a uma fatia maior de um futuro negócio. Hoje, os mineiros tentam adquirir mais 10% dos direitos econômicos do jogador para permanecer com os 20% no novo contrato. O percentual desejado pelo Atlético pertence ao próprio atleta.

O maior entrave neste momento é o valor que será pago pelo clube mineiro. A exigência é de 700 mil euros (R$ 3,2 milhões) por 10%. O Galo, porém, quer pagar uma quantia perto da metade - 350 mil euros (R$ 1,6 milhão). Cleiton, que está com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica, estaria disposto a abrir mão de certa quantia para que a transferência para o time paulista seja concluída.

O Atlético ainda não confirma as negociações.