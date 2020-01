A partida entre Villa Nova x América, marcada para este sábado, às 16h, não será realizada, pelo menos se depender da Defesa Civil de Nova Lima. A informação foi passada ao Hoje em Dia pelo presidente do Leão Márcio Botelho. O motivo? As fortes chuvas que caem na cidade, local do duelo da segunda rodada do Campeonato Mineiro, colocam em xeque a segurança de torcedores e outros envolvidos no duelo..

De acordo com o presidente do Leão do Bonfim, o órgão enviou um ofício descretando o adiamento da partida, já que o perímetro do Estádio Castor Cifuentes estaria na zona de risco de alagamento no fim de semana. Antes, a Polícia Militar também havia alertado o alvirrubro sobre os riscos.

De acordo com Botelho, o Villa acionará a Federação Mineira de Futebol e enviará à entidade os documentos que mostram que o jogo não pode acontecer. Contudo, segundo ele, em momento algum o clube criou objeção para a realização do confronto contra o América. "Nós queríamos entrar em campo, mas não está em nossas mãos", disse.



