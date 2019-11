"Apesar do relatório médico assinado pelo Rodrigo Lasmar (chefe do Departamento Médico do Atlético) dizendo que o Gilberto teve uma entorse no joelho no clássico contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, Sérgio Campolina, que foi perito no processo, disse que não houve entorse alguma. Por causa de situações como estas, bem grosseiras, que a Justiça do Trabalho ainda não julgou, é que nós vamos entrar com recurso para Brasília e com uma boa expectativa".

Foram com estas palavras que Fábio Cruz, advogado do ex-volante Gilberto Silva, reagiu ao resultado do julgamento em segunda instância que deu perda de causa ao pentacampeão do mundo, que cobrava cerca de R$ 13 milhões do clube alvinegro. O encontro entre as partes aconteceu na tarde desta quarta-feira (6), em Belo Horizonte.

Por meio de sua conta no Twitter, o vice-presidente e diretor jurídico do Atlético, Lásaro Cunha vibrou com o resultado. "Caso Gilberto Silva: mais uma vitória do Atlético no Tribunal. Trata-se de ação que o ex-jogador postulava, dentre outros pedidos, reintegração, incluindo salários desde 2013, sob alegação que teria sofrido acidente de trabalho, etc... Ação de muitos milhões", publicou.

Em contato com dirigente, a reportagem do Hoje em Dia obteve resposta para a declaração de Fábio Cruz. De acordo com Cunha, o advogado do ex-volante se equivoca em pontos importantes do processo.

"O que é interessante é o seguinte: foi nomeado um primeiro perito que concluiu que nenhuma ilegalidade ocorreu. Não satisfeito, o advogado do Gilberto pediu a destituição do perito. Veio um outro que arrumou uma confusão no laudo e que também foi destituído. A juíza determinou que houvesse um terceiro, e este deveria ser de livre e espontânea escolha das partes. Houve este acordo. Na época, o Sérgio era médico do vôlei e não da equipe de futebol do Cruzeiro. O laudo foi muito bem feito", relata Lásaro.

"Ele (advogado) está desafiando as decisões da Justiça que, em primeiro grau, considerou improcedente o pedido que ele fez; não tem esta explicação simplória que ele deu. O tribunal, composto por três desembargadores, rejeitou o pedido dele. Não é o perito que julga. Ele está esquecendo. Perito apenas contribui, dando informações técnicas. Recorrer ele pode recorrer à vontade, faz parte. Tem este direito".

Palavra de Gilberto Silva

Entrevistado na seção Papo em Dia, de 16 de dezembro de 2017, Gilberto Silva comento sobre o processo e garantiu não querer desgaste algum com o clube. Segundo ele, em várias oportunidades foi tentada a marcação de uma reunião com a diretoria do clube para que fosse encontrada uma solução para o "problema".

"É uma questão que me incomoda muito, principalmente com a história construída no Atlético. É um problema que não diminui tudo o que construí dentro do clube. Teve uma grande parte da torcida que me xingou na rede social. Entendo o torcedor, e ele vai sempre defender o clube devido ao tamanho da sua paixão, porém jamais deixei de ter carinho e receber o mesmo quando encontro algum atleticano na rua. Continuo torcendo em silêncio pelo clube. Algumas pessoas da imprensa não tiveram a coragem de falar do assunto como deveriam, levantaram a questão para o torcedor opinar sem falar da real situação", contou Silva.

"Foi maldosa, pois pouco se falou da lesão em meu joelho, onde a partir daí não consegui mais jogar profissionalmente; ficaram falando em hora extra e pouquíssimo sobre a lesão, que até hoje sofro com meu joelho e nunca precisei usar a rede social pra falar desse problema e ficar lamentando. Isso pra mim é fato superado, e quero resolver esse assunto que sempre me incomodou e para mim é super simples de resolver. Quando erro, se é que errei nesse caso, não tenho problema em admitir; quando tomo uma atitude, não faço nada sem pensar e de cabeça quente. Estou me preparando para resolver tudo numa conversa, que talvez não dure cinco minutos. Quem me conhece sabe o tipo de pessoa que sou. Podem falar que fui um péssimo jogador, mas nunca questionem o meu caráter", finalizou.

Confira os laudos de Rodrigo Lasmar e Sérgio Campolina (Clique para Ampliar)