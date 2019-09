Seis jogos acumulando derrotas no Campeonato Brasileiro e a vermelha acesa na competição mais importante do país. Após a derrota por 1 a 0 para o Avaí, na Ressacada, o Atlético estacionou nos 27 pontos e, na décima colocação, fica a nove do Fluminense, primeiro time da zona de rabaixamento da Série A.

Para se ter ideia do péssimo momento vivido pelo alvinegro, a última vitória foi no dia 10 de agosto - há mais de um mês -, contra o Fluminense. De lá para cá, com os titulares ou 'alternativos', a equipe de Rodrigo Santana se perdeu no caminho e começa com o pé esquerdo o segundo turno; cabe lembrar que o time catarinense começou a partida como o lanterna do Brasileirão.

Nas seis derrotas consecutivas, o time mineiro levou nove gols e balançou as redes apenas duas vezes. A ineficiência do ataque, inclusive, foi destacada pelo camisa 27 Luan, ao final da partida no Sul do país.

"Questionado sobre o péssimo momento do alvinegro, o camisa 27 afirmou que, além de estar tomando "gols bobos", o Atlético tem pecado também na hora da conclusão a gol.

Últimos resultados do Atlético:

Athletico-PR 1 x 0 Atlético

Atlético 0 x 1 Bahia

Corinthians 1 x 0 Atlético

Botafogo 2 x 1 Atlético

Atlético 1 x 3 Internacional

Avaí 1 x 0 Atlético