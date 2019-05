A heroica classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, conquistada sobre o Unión La Calera, do Chile, na última terça-feira, no Independência, deu novo gás ao Atlético para a sequência da temporada.

Entretanto, a manutenção de mais uma chance de conquista de título, sacramentada nas três defesas de Victor na disputa de pênaltis, escancaram pendências que, se não forem resolvidas a curto prazo, podem comprometer diretamente os planos do time neste ano.

A primeira passa pela necessidade da contratação de reforços, evidenciada pelo desequilíbrio dos setores da equipe comandada por Rodrigo Santana.

Se por um lado a defesa, bastante contestada nos últimos anos, apresenta bons números sob a tutela do jovem comandante – o time sofreu 13 gols em 13 jogos – o ataque vem deixando a desejar. O Galo balançou as redes 13 vezes no mesmo período. Aproveitamento ruim, tendo como base a grande quantidade de chances criadas nos confrontos.

A segunda medida a ser tomada pela diretoria, talvez com mais urgência, é a definição de quem será o comandante do time até o final da temporada. Em meio a recusas de técnicos renomados e os resultados satisfatórios dentro de campo, a efetivação de Rodrigo Santana ganha cada vez mais força nos bastidores do clube.

Entretanto, a cúpula promete adiar o veredito pelo menos até a paralisação das competições para a disputa da Copa América, que começa no dia 14 de junho.

Por fim, cabe à diretoria, à comissão técnica e aos jogadores o resgate da confiança de um dos maiores patrimônios do clube: a torcida. Desconfiados por conta dos fracassos no ano, aliados às controversas ações da diretoria no decorrer de 2019, os atleticanos têm ido em menor número ao estádio.

Mesmo com a decisão dos mandatários alvinegros em trazer os jogos de volta para o Independência, após os públicos no Mineirão terem sido abaixo do esperado, a instabilidade do clube tem refletido diretamente na presença dos torcedores nas arquibancadas.

Mesmo em confrontos importantes, contra Flamengo, Palmeiras e Santos, pelo Brasileiro e Copa do Brasil, tanto o Horto, quanto o Mineirão estiveram longe de ter a carga de ingressos esgotadas.