Anderson Daronco será o árbitro no jogo de volta entre Atlético e Boa neste domingo (7), às 16h, no Mineirão, enquanto Leandro Pedro Vuaden comandará Cruzeiro e América, sábado (6), às 19h, também no gigante da Pampulha. A definição dos trios para os jogos que apontarão os finalistas do Campeonato Mineiro se deu por sorteio na sede da Federação Mineira de Futebol (FMF).

Como na semana passada, foi necessário apelar para juízes de outros Estados (no caso, os dois gaúchos), já que não houve tempo de treinar os mineiros para atuar de acordo com o funcionamento do VAR. Não houve, por parte das diretorias dos semifinalistas, nenhum pedido para que trios de outros estados fossem usados nesta fase decisiva.