Artilheiro do Cruzeiro e campeão da Tríplice Coroa, em 2003, Deivid está de volta ao time celeste, agora como diretor técnico de futebol. Ele é um dos primeiros nomes a reforçar o grupo após Sérgio Santos Rodrigues assumir a presidência do clube, na última quinta-feira (21). Além de ter vestido a camisa do Cruzeiro dentro de campo, Deivid também teve passagens como auxiliar técnico e treinador.

“Vi a oportunidade de voltar ao Cruzeiro não como um convite, mas como uma convocação. Me identifiquei muito com o clube desde que cheguei pela primeira vez e pude construir aqui uma história vitoriosa. Por tudo o que aconteceu com o clube nos últimos anos, é uma grande responsabilidade mas também uma grande honra poder contribuir com meu trabalho para levar o Cruzeiro ao seu devido lugar, que é disputando títulos e sendo uma referência positiva de administração”, afirma Deivd, em nota distribuída pelo Cruzeiro.

Formado no curso de Gestão Executiva de Futebol, pela Business Futebol Clube, e também possuindo a Licença A da CBF Academy, para treinadores profissionais, Deivd vai trabalhar ao lado de Ricardo Drubskcy, diretor de futebol do Cruzeiro.

“Serei responsável por fazer a conexão entre os atletas, comissão técnica e a diretoria, acompanhar o trabalho da análise de desempenho e aprimorar a transição dos atletas das categorias de base para o time principal. A intenção é fortalecer a equipe com as características de jogo que fizeram o Cruzeiro ter suas glórias e tradição”, explica.

Sérgio Santos Rodrigues destaca, na mesma nota, o conhecimento e a ética profissional de Deivid. “O objetivo da nossa gestão é contar com profissionais capacitados e qualificados nas áreas estratégicas do Cruzeiro. Este é o caso do Deivid", declara o presidente, que era superintendente de futebol quando Deivid foi auxiliar técnico e treinador, em 2015.