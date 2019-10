Repetindo a tônica da última temporada do voleibol feminino, Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube decidiram o título da primeira edição do Desafio MG X RJ, disputado na cidade de Sete Lagoas. Diferentemente do que aconteceu na final Superliga passada, a equipe de Uberlândia bateu o time de Belo Horizonte por 3 a 0 (25/18,25/23 e 25/15) e se sagrou a primeira campeã do torneio.

Principais forças do voleibol nacional na última temporada, Praia e Minas entraram em quadra na noite deste sábado após terem vencido Flamengo e Fluminense nas rodadas anteriores do torneio. Dessa forma, além do peso de começar a temporada vencendo um poderoso rival, a partida se tornou uma espécie de final do Desafio MG x RJ.

Promovido pela Federação Mineira de Vôlei (FMV), o torneio amistoso reuniu quatro forças do vôlei brasileiro, que disputarão a próxima edição da Superliga. O desafio foi visto pelas equipes como uma importante etapa na preparação dos times para o restante da temporada.

Vencedor do duelo entre os agitados técnicos na beira da quadra, Paulo Coco enfatizou a relevância do torneio na fase de preparação que ainda vivem as equipes.

“O mais importante foi se preparar bem. É uma fase importante que temos antes da Superliga. Foram três jogos que pegamos adversários fortes e diferentes. Tivemos alguns problemas de lesão, jogadoras se recuperando, usamos todo mundo. Fundamental foi ver a equipe evoluindo durante os três jogos e principalmente hoje, que era uma equipe ainda mais qualificada”, disse o treinador

O jogo

Contando com boas atuações individuais e grande aproveitamento do sistema defensivo, principalmente do bloqueio, o Praia Clube dominou o placar durante todo o primeiro set e fechou a parcial com certa facilidade.

O amplo domínio da equipe do Triângulo Mineiro se manteve durante o início do segundo set e, mesmo com a boa reação das minastenistas na reta final, que chegaram a empatar a parcial em 22 a 22 após um belo Rally, as atletas comandadas pelo técnico Paulo Coco conseguiram abrir 2 a 0 na partida.

Apesar das tentativas do técnico Nicola Negro, que mexeu bastante a equipe durante o terceiro set, o Minas não conseguiu mudar e rumo da partida e foi mais uma vez dominado pelo Praia, que fechou a partida sem muitas dificuldades.

Dentil/Praia Clube: Ananda, Monique, Fernanda Garay, Pri Daroit, Carol, Walewska, Laís

Itambé/Minas: Macris, Bruna Honório, Acosta, Deja McClendon, Thaísa, Vivian, Léia

*Hugo Lobão sob supervisão de Lucas Borges