Com irrisórias chances de rebaixamento, o América tem como principal missão nesta reta final de Campeonato Brasileiro a classificação para uma competição internacional pela primeira vez em sua história.

A grande quantidade de vagas para esses torneios faz com que o Coelho possa sonhar alto, não apenas com a classificação para a Copa Sul-Americana, mas também com uma vaga para a Taça Libertadores.

Com 46 pontos, na 10ª colocação, o Alviverde está a três pontos do Ceará, que neste momento fecha o grupo dos oito primeiros que vão disputar o principal campeonato da América do Sul em 2022.

Além da Chape, o América terá pela frente o próprio Ceará e fechará a participação no Brasileirão diante do São Paulo, no Independência.

Nesse cenário, o Coelho depende apenas de si para se classificar à Libertadores. Caso vença seus últimos três jogos, o Alviverde terminará, no mínimo, na oitava colocação.

Isso porque, mesmo se o Vozão vencer suas duas outras partidas, o Coelho levaria vantagem nos critérios de desempate. O Internacional, nono colocado, com 48 pontos, já entrou em campo pela 36ª rodada e disputará um jogo a menos do que América e Ceará.

Caso vença a Chape, e o Ceará seja derrotado pelo Flamengo, às 20h, no Maracanã, o América vai entrar no G-8 já nesta terça.

Times

Para o duelo desta terça, o técnico Marquinhos Santos não vai poder contar com o meia-atacante Mauro Zárate, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Os atacantes Fabrício Daniel e Rodolfo são os mais cotados a substituir o argentino.

Sem mais desfalques por suspensão, e com apenas o lateral-direito Eduardo e o atacante Berrío no departamento médico, há um bom tempo, o técnico Marquinhos Santos vai poder mandar a campo o restante da equipe que vem atuando nos últimos jogos.

Do lado da Chape, a novidade pode ser o retorno do zagueiro Jordan, que cumpriu suspensão na última rodada, e disputa uma vaga entre os titulares com Ignácio.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Fabrício Daniel (Rodolfo) e Felipe Azevedo

Técnico: Marquinhos Santos

CHAPECOENSE

João Paulo; Ezequiel, Laércio, Jordan (Ignácio) e Busanello; Ronei, Anderson Leite e Moisés; Mike, Henrique Almeida e Kaio Nunes

Técnico: Felipe Endres

DATA: 30 de novembro de 2021 (terça-feira)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 35ª rodada

ARBITRAGEM: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA), auxiliado por Neuza Inês Back (FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. Trio de São Paulo

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

TRANSMISSÃO: Premiere