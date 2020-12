Depois de perder a liderança da Série A para o São Paulo, na semana passada, o Atlético, por causa do empate por 2 a 2 com o Internacional, no último domingo (6), no Mineirão, pode ver agora o Tricolor lhe tomar a condição de melhor mandante da competição, pelo aproveitamento, na próxima quarta-feira (9), quando o time paulista recebe o Botafogo, às 21h30, no Morumbi, em confronto adiado da 18ª rodada.

A base da campanha do Atlético de Sampaoli neste Campeonato Brasileiro é o grande desempenho atuando em casa, pois o Galo é o melhor mandante do torneio, com 76,92% de aproveitamento, fruto de nove vitórias, três empates e apenas uma derrota em 13 partidas.

Dos 43 pontos atleticanos, 30 foram conquistados no Gigante da Pampulha. Os 13 longe de casa, em 11 partidas, representam um aproveitamento de apenas 39,39%.

O São Paulo já ganhou 75,76% dos pontos que disputou como mandante. Se vencer o Botafogo, na próxima quarta-feira, chega a 77,77% e ultrapassa o percentual do Atlético. Além disso, abre sete pontos de vantagem em relação ao Galo na briga pela liderança do Brasileirão.

Coincidentemente, o próximo jogo do tricolor paulista, em casa, será justamente contra o time de Jorge Sampaoli. No próximo final de semana, ambos serão visitantes. No sábado (12), o Atlético encara o Athletico-PR, às 17h, na Arena da Baixada, em Curiitba. No domingo (13), o São Paulo vai a Itaquera fazer o clássico contra o Corinthians, às 18h15, na Neo Química Arena.

O aguardado e decisivo jogo entre os dois primeiros colocados desta Série A será no dia 16, às 21h30, no Morumbi. Para o Atlético será fundamental vencer, não só na briga pela condição de melhor mandante, mas principalmente porque até um empate, dependendo da diferença de pontos entre eles, pode ser desastroso.