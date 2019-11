"Infelizmente, amargamos mais uma derrota. Vamos continuar na luta, já que temos mais alguns jogos. A situação é muito complicada, mas precisamos conversar para ver o que vai acontecer”. Com o fantasma do rebaixamento rondando a Cidade do Galo, a última coisa que o torcedor atleticano espera ouvir do gerente de futebol do clube é algo semelhante ao discurso acima.

Proferida pelo então atacante Marques ao site Uol em 16 de novembro de 2005, a declaração veio após uma derrota diante do Goiás, por 2 a 1, no Mineirão. Faltando cinco rodadas para o fim do Brasileirão naquele momento, o Galo amargava a lanterna da competição, e a derrota para o Esmeraldino foi crucial para o único rebaixamento da história atleticana.

Exatamente no mesmo dia, 14 anos depois, Atlético e Goiás voltam a se enfrentar no Gigante da Pampulha, nesta quarta-feira (16), e a única ambição do torcedor alvinegro no melancólico fim de 2019 é que o resultado diante da equipe goiana e o desfecho trágico de 2005 não se repitam na atual temporada.

Embora a equipe esteja vivendo uma péssima fase, a missão de Vagner Mancini e seus comandados para livrar o Galo de mais um rebaixamento em 2019 é bem mais tranquila do que em 2005. Pelas projeções, mais duas vitórias nos oito jogos restantes podem salvar o Galo do descenso. Quando enfrentou o Goiás em 2005, o Atlético precisava de praticamente 100% de aproveitamento para poder se livrar da Série B.

Assim como neste ano, em 2005 o Goiás fazia uma campanha bem superior à do Galo no Brasileirão e brigava por uma vaga na Copa Libertadores no ano seguinte. Naquela ocasião, a vitória sobre o Atlético foi importante para que a equipe goiana atingisse a meta que se repete em 2019.

PALCO REPETIDO

Até o momento, a ideia de diretoria atleticana de contar com um bom público no Gigante da Pampulha não vem se concretizando. Mesmo com preços populares, a baixa procura por ingressos não demonstra animação na Massa alvinegra.

Mais um cenário parecido com a partida de 2005. Naquele dia, apenas 7.279 torcedores compareceram ao Mineirão.

DESPEDIDA

Sem deixar saudade com a camisa alvinegra, o lateral-direito Edilson, hoje no Cruzeiro, fez sua última partida com a camisa atleticana naquela partida contra o Goiás. Pelo Galo, ele disputou apenas cinco jogos e marcou um gol.

*Hugo Lobão sob supervisão de Thiago Prata