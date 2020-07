O clássico América x Atlético somado à eliminação do Cruzeiro, garante ao Módulo I do Campeonato Mineiro de 2020 uma situação que aconteceu pela última vez há cinco anos: uma decisão do título envolvendo um time da capital contra outro do interior. Em 2015, o Galo conquistou a taça vencendo a Caldense na final.

Além do confronto entre Coelho e Galo, a outra semifinal da competição será entre Tombense e Caldense.

Por terem feito as duas melhores campanhas da fase classificatória, Tombense (1º) e América (2º) jogam as semifinais por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

Apesar de um dos confrontos reunir dois clubes do interior, já estava definido pela Federação Mineira de Futebol (FMF) que a reta final do Estadual será disputada em Belo Horizonte, nos estádios Mineirão e Independência.

Isso porque a partir das semifinais a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) será usada e ela exige condições especiais.

Nesta quinta-feira (30) será feita uma reunião entre os quatro semifinalistas e a FMF quando será decidida a tabela da próxima fase. O clássico Atlético x América deve ser no Mineirão, no próximo domingo (2), às 16h, com transmissão pela TV aberta. A tendência é que o jogo entre Caldense e Tombense seja disputado no Independência.

As partidas de volta serão disputadas na próxima quarta-feira (5). Após a definição dos finalistas, nova reunião será feita para se marcar as datas dos dois jogos. Isso porque as Séries A e B do Campeonato Brasileiro começam dia 8 de agosto, o que interfere no Estadual por causa da participação de Atlético e América na primeira e segunda divisão nacional, respectivamente.

Inconfidência

Eliminado das semifinais, o Cruzeiro disputará o Troféu Inconfidência. Na semifinal, em jogo único e com o mando de campo, recebe o Patrocinense. A outra partida será entre Uberlândia e Boa Esporte.

Os dois classificados decidem o título, também em jogo único.

Na parte de baixo da tabela, o Villa Nova, derrotado por 2 a 1, de virada, pelo Coimbra, no Estádio Castor Cifuentes, está rebaixado ao Módulo II, assim como o Tupynambás.