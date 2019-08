A fase atual do Atlético mereceria mesmo ser emoldurada. Invicto no Independência, no G-4 do Brasileiro e nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o time de Rodrigo Santana vive lua de mel com a torcida. Ainda que algumas peças antes decisivas não venham conseguindo mostrar seu melhor futebol.

Uma delas é o equatoriano Cazares, que voltou à equipe no clássico de domingo com o Cruzeiro, recuperado de uma conjuntivite que o deixou fora de três partidas. Depois de ter a imagem do drible desconcertante sobre Egídio imortalizada em foto, fez a imagem de Denis Dias ganhar as redes sociais (e uma versão em tamanho caprichado na parede de sua casa).

Um instantâneo do talento que a massa alvinegra gostaria de ver de modo mais constante. Dentro e fora do clube, ninguém duvida da capacidade do meia-atacante de 27 anos. Falta, no entanto, a esperada sequência de participações decisivas. Jogos como o 2 a 0 sobre o Santos pela Copa do Brasil em pleno Pacaembu; ou mesmo o clássico de volta com o Cruzeiro, no Horto, pela mesma competição, em que abriu o placar.

Não há dúvidas de que um Cazares inspirado faria as expectativas do título na Sul-Americana e, porque não, o sonho do bi brasileiro, ganharem corpo ainda maior.

Uma boa oportunidade vem neste sábado, às 21h, novamente no Horto, diante do Fluminense. A equipe carioca ainda luta para deixar as últimas posições e, com o estilo ofensivo adotado por Fernando Diniz, pode dar bons espaços para as assistências de ‘Juani’, aproveitando o ótimo momento de Vinícius e a velocidade de Chará.

Jair fora

O único desfalque na equipe é Jair, com desgaste muscular. O paraguaio Martínez atua em seu lugar. O tricolor carioca conta com força máxima, e os reforços Nenê e Wellington Nem devem começar no banco, assim como o prodígio João Pedro.

ATLÉTICO X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro: 14ª rodada

Atlético

Cleiton; Patric, Réver, Iago Maidana e Fábio Santos; Martínez, Elias, Cazares e Vinícius; Chará e Ricardo Oliveira

Técnico: Rodrigo Santana

Fluminense

Muriel; Igor Julião, Digão, Nino e Caio Henrique; Allan, Ganso, Daniel e Marcos Paulo; Yony González e Pedro

Técnico: Fernando Diniz

Horário: 21h (sábado)

Estádio: Independência

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (todos de Goiás).

Var: Héber Roberto Lopes (PR).

TV: Premiere