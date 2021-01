Após 20 anos dedicados ao Atlético, Domenico Bhering foi demitido do clube. O anúncio foi feito pelo próprio ex-diretor de Comunicação do Galo, pelo Twitter, nesta sexta-feira (22).

“Após 20 anos de entrega total ao Galo, saio com a sensação de dever cumprido. Faz parte do jogo. Seis presidentes, mais de 30 treinadores, mais de 500 viagens, títulos, alegrias, tristezas, grandes amigos e aprendizados”, escreveu ele.

“Dei meu melhor a cada minuto! Vivi momentos espetaculares, outros nem tanto. Um dia, espero colocar tudo num livro, tem muita história. Deixo um departamento de Comunicação (com a ajuda de muitos) pronto para voar, nunca tivemos números tão bons. Continuarão excelentes, tenho certeza”, completou.

Minutos depois, o Atlético fez um anúncio oficial da saída de Bhering.

História

Domenico foi contratado para ser assessor de imprensa do Galo no fim de 2000. “Veio esse convite. E eu falava que precisava ficar pelo menos um ano no Atlético para mostrar que eu dava conta (em ser assessor do clube)”, disse ele à Web Rádio Galo em 2016.

Ao longo dessas duas décadas, fez parte do setor durante os mandatos de seis presidentes: Nelio Brant (até 2001), Ricardo Guimarães (2001 a 2006), Ziza Valadares (2007 a 2008), Alexandre Kalil (2008 a 2014), Daniel Nepomuceno (2015 a 2017) e Sérgio Sette Câmara (2018 a 2020).

Com o passar do tempo, se tornou diretor de comunicação e, durante alguns meses de 2017, acumulou a função de diretor de futebol do clube. “Meu nome era interessante nesses três meses restantes em 2017. Estávamos em situação complicada, se falava em rebaixamento, mas aqui, em momento algum, a gente pensava nisso. Desejo muita sorte ao próximo diretor. Todos confiaram muito em mim, sobretudo o Kalil, maior responsável por eu estar aqui. Quero agradecer à diretoria pela confiança”, afirmou àquela época.

Com Sérgio Coelho assumindo a presidência alvinegra, Domenico teve seu nome desligado do clube. O legado está implícito nessas duas décadas em que procurou honrar as cores do Atlético da melhor forma possível.

“A todos que trabalharam comigo, meu agradecimento sincero. À imprensa, pelos erros que devo ter cometido, minhas desculpas. A essa gestão, sorte e sucesso. À torcida que sempre me respeitou demais, muito obrigado! Trombaremos por aí. Sigo meu caminho, estou em paz”, comentou no Twitter.

Domenico Bhering, ao lado do atacante Obina, em 2010

